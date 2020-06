Mark González se aleja del deporte: "Quiero chanchear y relajarme"

Parece que fuera ayer cuando Mark González se fue de paseo por Europa y anunció su retiro del fútbol desde el estadio Anfield de Liverpool. Tras dos décadas en el profesionalismo, Chico Mark colgaba los botines en uno de los escenarios estelares de su carrera.

Pero pasó el tiempo y de noviembre a junio hay siete meses, marcados ahora por la contingencia sanitaria y el confinamiento. Una situación que le ha dado licencia para relajarse al jugador formado en Universidad Católica.

Así lo comentó en convesación con Angélica Castro, de la Revista Velvet: "Debo reconocer que en el plano personal yo he dejado un poco el deporte. Estuve 20 años jugando al fútbol y lo único que quiero es descansar, regalarme este tiempo, poder chanchear y relajarme".

Mark González se relajó en la cuarentena

González está en su salsa. "Estoy en esa la verdad y eso me hace feliz. Me estoy dedicando a estar tranquilo", agrega el ex integrante de las plantillas de Albacete, Real Sociedad, Liverpool, Betis y CSKA de Moscú.

En cuanto a la cuarentena, Mark asume la problemática. "Yo creo que para todos ha sido difícil, el colegio online… en lo personal sigo con el programa (de CDF) desde casa, pero te va quitando mucho más tiempo, es difícil distribuir los horarios", reconoce.

De todas formas, lo saca adelante junto a su familia. "De alguna manera lo hemos llevado bien, echándole ánimo, viendo todo con positivismo, pero es una situación para volverse loco", completa Chico Mark.