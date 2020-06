Mario Yepes habla de "cosas raras" en el Mundial de 2014 para ayudar a Brasil: "Hubo situaciones que influyeron en el arbitraje"

El mejor Mundial de la selección colombiana fue el de 2014, cuando llegaron a cuartos de final y quedaron fuera ante Brasil, en un polémico partido jugado en el estadio Castelao de Fortaleza.

Uno de los grandes protagonistas de aquel duelo fue el capitán cafetero Mario Alberto Yepes, quien conversó hace unos días con RedGol y recordó dicho duelo, haciendo hincapié en que la Roja le mostró a todo el planeta que el local no era invencible.

"Chile ese día mostró todas las falencias que tenía Brasil. Creo que ese Brasil no era el equipo que se había mostrado en la primera ronda, y que todos pensábamos que era gran favorito. Chile en gran parte mostró el camino en ese partido de octavos", dijo en primera instancia el ex AC Milan.

¿Fue gol de Yepes?

Pero en el duelo de cuartos, donde Brasil ganó por 2-1, hubo una jugada muy polémica, porque el propio Yepes marcó un gol que fue anulado por el árbitro español Carlos Velasco, a quien criticó sin asco el colombiano.

"Nosotros en cuartos, la verdad no tuvimos un buen comienzo del partido, después tuvimos un remate muy bueno, pero por ahí hubo cosas que influyeron para que no clasificáramos a la semifinal", partió diciendo sobre el cotejo.

Yepes enfrentando a Neymar en el Mundial de Brasil - Getty

Al ser consultado sobre si su tanto fue legítimo indicó que "esa es una pregunta que me hacen mucho, yo sigo creyendo que sí fue gol, más por lo que nos dijeron a nosotros en la charla técnica previa con los árbitros, algo que siempre se hace antes de un Mundial, que era que si una pelota era tocada en una jugada por un jugador rival la pelota seguía en juego".

"Ese día el arbitraje no fue bueno, no sólo con esa jugada sino en general. Colombia ese día no tuvo un primer tiempo muy bueno, pero en gran parte fue por lo permisivo que fue el árbitro con el juego violento que tuvo Brasil contra nuestros jugadores clave como James (Rodríguez) y (Juan Guillermo) Cuadrado y la verdad es que no hubo amarillas, es más, creo que la primera amarilla que saca fue a James por protestar. Creo que el arbitraje ese día no estuvo a la altura de unos cuartos de final de un Mundial", agregó con rabia Yepes.

Brasil luego iba a perder por 7-1 en semifinales ante el campeón Alemania, pero esa es otra historia.