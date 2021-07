Mario Alberto Kempes ningunea el título de Lionel Messi: "Nunca podrá compararse con Diego Maradona"

No han pasado ni 72 horas desde que Argentina salió campeón de la Copa América luego de vencer 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná y romper una racha negativa de 28 años sin vueltas olímpicas para que otra vez la comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona vuelva a la palestra.

El que se refirió a este tema fue el ilustre Mario Kempes, gran figura trasandina en el Mundial 1978 y el que aseguró que gane lo que gane la Pulga, jamás estará a la altura del Pelusa.

"Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene", afirmó en conversación con Espn México.

Y respecto a lo obtenido en Brasil, el Matador sólo atinó a decir: "desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la selección argentina".

Mario Kempes la figura indiscutida del Mundial que Argentina ganó en 1978 (Getty Images)

¿Estuvo picante? Y eso que falta el remate, porque que el ex atacante de Fernández Vial declaró que "siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego".

Para el final, un poco más reflexivo, Mario Kempes asegura que "para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra".