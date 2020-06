Marcelo Salas y una desconocida historia: "La Lazio me compró sin conocerme tanto"

En conversación con Catenacciosport vía Instagram, Marcelo Salas dio a conocer una historia no contada: su llegada a la Lazio y lo poco que sabían de él en el cuadro celeste, hasta que lo fueron a ver al amistoso entre Inglaterra y Chile jugado en Wembley.

“En enero de 1998 me compra Lazio y después del Mundial (Francia 1998) me iba a Roma. El gerente deportivo de la Lazio me contaba que se jugó la vida con mi fichaje, porque venían con la frustración de no haber comprado a Ronaldo, quien el año anterior había sido el Mejor Jugador de América", partió contando el Matador.

Recordemos que Marcelo Salas jugó en River Plate en el primer semestre y fue vendido al cuadro italiano en 55 millones de dólares, siendo una cifra récord para el mercado argentino en ese momento.

Marcelo Salas junto al Christián Vieri en la Lazio (Getty Images)

"Como yo al año siguiente fui el Mejor de América ellos dijeron: comprémoslo sin conocerme tanto", prosigue Salas.

Agregando que "la gente de Lazio me fue a ver al partido contra Inglaterra en Wembley en un avión privado y se preguntaban ¿a quién compramos? y el gerente deportivo decía el 11".

El resto es historia conocida, pero queda mejor con las palabras del mismísimo Marcelo Salas.

"Por suerte marqué los dos goles y, al otro día de ese partido, fui presentado en Roma como la nueva contratación de Lazio”, cerró.