Marcelo Salas derriba el gran mito de su carrera: "Yo nunca me probé en Colo Colo"

Marcelo Salas tiene historias para varias películas, pero hay algunas que se han generado desde la vereda del mito. Y aunque enriquecen al personaje, fue el mismo Matador quien señaló su falsedad, en entrevista con Catenaccio Sports.

¿Se probó en Colo Colo antes de llegar a la U? ¿Se llevaba mal con Zamorano? ¿Fue Bielsa el culpable de su retiro de la selección? Tres preguntas que Salas respondió con sinceridad y escriben un capítulo singular de su trayectoria.

El legendario ariete aseguro´que "nunca" intentó jugar por Colo Colo cuando arribó desde Temuco. "Cuando llego a Santiago me consiguen para probarme en la U, y si no quedaba, en Palestino", aseguró.

"Teníamos un compañero de Temuco, que se vino a probar a Santiago y él fue a la U y quedó. Se llama Víctor Sanhueza. Como los dos éramos de Temuco, lo fui a ver y quizás me vieron en el estadio Monumental y pensaron que había ido (a una prueba), o después empezó a correr la voz de que no quedé. Pero yo nunca me probé en Colo Colo, eso es un mito".

Cristian Castañeda, Marcelo Salas, Patricio Mardones, Esteban Valencia, Ronald Fuentes, Luis Musrri y Rodrigo Goldberg posan en El Sauzal.

Mala con Iván Zamorano

La historia de Marcelo Salas e Iván Zamorano no se remite solo a la dupla Sa-Za, probablemente la mejor delantera combinada en la historia de la selección chilena. También habla de una mala relación entre ambos.

Marcelo Salas reacciona con énfasis. "Con Iván no nos llevábamos pésimo, sólo que no compartíamos más allá del entrenamiento. Con Iván hasta el día de hoy tengo una muy buena relación, pero mi grupo eran (Sebastián) Rozental, (Esteban) Valencia, los más chicos.

"En cambio, él se jugaba con los más grandes. Nelson Tapia, Fabián Estay, Guatón Vega. No me llevé pésimo con él, sólo que no tuvimos una relación más allá de los entrenamientos. Creo que hasta el día de hoy nunca he ido a comer con Iván", aclaró.

De todas formas recordó un encuentro el año pasado. "Me invitaron a la despedida de Rafa Márquez en México, Iván también estuvo invitado y nos encontramos allá. Jugamos juntos. Ahí me encontré también con Sorín, Saviola, Juan Pablo Ángel...", destacó.

Marcelo Salas tuvo un ascenso vertiginoso en Universidad de Chile hasta convertirse en goleador en 1994

Bielsa culpable de su retiro

Cuando Marcelo Salas dio un paso al costado de la selección chilena dejó un hondo vacío. Marcelo Bielsa perdía de esa manera al capitán de la Roja que había recibido, pero el mismo Matador aclara que el rosarino no tuvo nada que ver en su partida.

"Bielsa no me invitó a retirarme. Yo venía en un periodo de mi carrera en la selección y en la U que venía muy agotado mentalmente y en la parte física", reconoce el Matador sobre el momento clave en 2007.

""Me infiltraba la rodilla, el tobillo para jugar. Los últimos partidos en la selección a media máquina, faltaba un año y medio para el Mundial y después de Uruguay y Paraguay venían Bolivia y Venezuela, veinte días afuera y dije 'ya no doy más'", recuerda el ariete.

"Hablo con el Toto Berizzo (entonces ayudante de Marcelo Bielsa) y le digo que no estoy, que me retiro a fin de año, que no me llamen. Quizás (si la preparación era) en Santiago, la hubiera hecho. Pero veinte días para ir a jugar con Bolivia y Venezuela era muy complicado y después a fin de año me retiré", completa el penúltimo goleador histórico de la Roja.