Luego de 16 años en que ganó todo lo que pudo, Marcelo tuvo este lunes su despedida del Real Madrid. El histórico lateral brasileño no seguirá en los Merengues y durante esta mañana dio una conferencia de prensa en la que se despidió del club.

Pero como era de esperar, no fue nada de fácil. Los logros en su carrera han estado ligados a los blancos, al punto de ser el más ganador en la historia del elenco español. Es por ello que apenas habló, no pudo aguantar las lágrimas.

"Gracias a mis compañeros, entrenadores. Pero sobre todo a los utilleros, fisios, a la seguridad, a la gente que trabaja por detrás y tiene el trabajo sucio. Yo quiero resaltar su trabajo, porque yo solo me dedico a jugar y siempre lo tenía todo listo", dijo en medio del llanto y los aplausos.

"Yo cuando salí de Brasil tenía en mente jugar la Champions. Y hoy salgo de aquí siendo el jugador con más títulos de la historia del club más grande del mundo", enfatizó el brasileño.

El momento en que conoció la noticia no fue fácil y así lo detalló el propio Marcelo. "Bueno, al principio te quedas un poco... Tuvimos una reunión y decidimos que era lo mejor no seguir. Te mueve, claro, no es fácil salir del club de tu vida. Pero luego ya lo ves como una realidad y mejor".

Su paso por el Real Madrid quedará marcado a fuego, ya que se va como el más ganador de todos. Eso sí, espera que esa marca no dure mucho. "Que me superen es un motivo de orgullo... Benzema, Luka, Casemiro, Toni... Sea el que sea, voy a estar muy contento".

Aunque pese a todo, Marcelo no se cree el cuento. "No me siento una leyenda. No hay ningún problema por salir del Madrid. La vida no se acaba aquí. No me voy diciendo "Joder, quería un año más". Siempre voy a animar al Real Madrid y entre todos hemos decidido salir bien y por la puerta principal, mirando a la cara de todos. No quería seguir uno o dos años más por pena".

El lateral también dejó claro que se entregó por completo. "Lo que dejo aquí es humildad, saber dónde estás. He hablado ahora con mi familia y he dicho que he ganado cinco Champions. No jugué en la última final y es en la que me sentí más importante. Hablé con Rodrygo antes del partido y tuve también una gran charla con Fede Valverde. Esto me hizo sentir muy importante. Este es el legado que yo quiero dejar. estas cosas internas. Que los jóvenes entiendan que todo esto es posible. Y que se den cuenta de que el Madrid es mucho mejor de lo que creemos".

Marcelo también tuvo un emocionante mensaje para el club. "El Madrid... No hay palabras para describir lo que siento por el Madrid. Todos los que trabajan por detrás son increíbles. Siempre he intentado tratar a todos por igual, porque yo quería que cuando dejara de jugar pudiera volver. No quería que me vieran como un jugador que vuelve, sino como una persona que es querida y no siento que me vaya, además. Yo no me voy del Madrid".

Finalmente y en medio de los rumores sobre su próximo destino, el brasileño no duda. "Yo no pienso mucho en el futuro... Lo más difícil es decir adiós. Ponerse esta camiseta es lo más bonito. El futuro no me asusta porque la historia ya está escrita. No hay incertidumbre", cerró.

Revisa el llanto de Marcelo en su adiós al Real Madrid