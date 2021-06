Marcelo Espina: "Se cree que Argentina es una selección poderosa y hoy no es una selección poderosa"

Después de dos años en Colo Colo, Marcelo Espina volvió a las comunicaciones en ESPN y está convencido. "Por un tema de calidad de vida y de decisión personal, voy a seguir trabajando en los medios de aquí en adelante", asegura en conversación con RedGol.

Pero el fútbol y la cancha no las deja por nada. Y menos cuando está en juego la Copa América, esa competencia en la que capitaneó a la selección de Argentina en 1995 y que desde 1993 se le resiste a la Albiceleste. "La verdad es que han pasado muchos años desde la obtención de la última Copa América", reconoce.

"Nos hemos acostumbrado mal, porque Argentina ha ganado dos mundiales en poco tiempo, 1978 y 1986. Y muchos mundiales Sub 20. Y cuando se logran tantos títulos en un margen de 15 a 20 años, se empieza a extrañar cuando no se logran", reconoce.

"Desde que ganó la última copa, Argentina ha perdido cuatro finales, estuvo el tercer puesto de Brasil en la última. Tres de esas cuatro finales las perdió por penales, donde también hay un poco de fortuna. Pero creo que ha sido competitivo en muchas y le faltó un poco de suerte en alguna, una vuelta de rosca en otra", resume.

Argentina se enfrentará este viernes con Uruguay por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Foto: Agencia Uno

Los empates en la última fecha de eliminatorias y en el debut de la Copa América han generado dudas sobre el seleccionador argentino, Lionel Scaloni. Pero Espina pone la pelota al piso. "En relación a las críticas no estoy muy de acuerdo", advierte.

"Me parece que Scaloni está haciendo un buen trabajo. Hay que considerar que tomó esta selección después de un Mundial de Rusia muy complicado en resultados, pero fundamentalmente en relaciones con el entrenador saliente. Y a eso hay que agregarle que empezó el famoso recambio, de forma brusca", sentencia.

Espina cree que Argentina "hizo una buena Copa América en Brasil" y lleva "una correcta eliminatoria. Si en la próxima fecha eliminatoria, que no es tan compleja, logra ganar con Bolivia y con Venezuela, estaría dando un paso muy importante al Mundial de Qatar", ilustra.

"Además hay que agregar que está haciendo debutar y haciendo jugar a futbolistas que solo Scaloni los está siguiendo y le están dando buenos resultados. Es el caso de Emiliano Martínez, de Cristián Romero, de Nicolás González, una apuesta de él. Y el equipo de a poco va encontrando forma", analiza el ex Colo Colo.

Pero el mayor hincapié de Espina llega a la hora de las expectativas que se tejen sobre el rendimiento de Argentina. "Se exige demasiado, se cree que la selección hoy es poderosa y Argentina hoy no es una selección poderosa. No porque tengamos al mejor jugador del mundo Argentina es poderosa", puntualiza.

"Argentina está en un pelotón, que va entre el quinto y el décimo en el mundo, porque salvo Brasil y los europeos, después el resto para mí está por debajo del quinto puesto. Lo que pasa es que a veces se confunde que por tener a Messi, al Kun o a algunos más Argentina es potencia. Y ya pasó eso". sostiene Espina.

Por eso, el ex mediocampista prefiere respaldar el proceso actua. "Argentina está en un reacomodamiento de todo y creo que va bien. Esto no significa que vaya a ser campeón del mundo, en absoluto, pero va bien con jugadores jóvenes y hay que darles su tiempo. Esta selección me está dando buenas impresiones", concluye.