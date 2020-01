Marcelo Díaz y periodista argentino se dan con todo y protagonizan intensa pelea en Twitter

Un tenso cruce en Twitter protagonizó el volante chileno Marcelo Díaz, quien encaró en la red social al periodista argentino Pablo Carrozza, quien aseguró que el jugador se había peleado con el entrenador de Racing Club, Sebastián Beccacece.

Carepato desmintió la información, pero tras ello el profesional transandino se fue con todo contra el ex seleccionado nacional.

"Hola @chelodiaz_21 lamento mucho que no se haga cargo de las cosas que suceden en un vestuario de fútbol, pero a decir verdad no me sorprende nada de un tipo que defendió el accionar de los militares y carabineros que torturaron al pueblo chileno y fusilaron a su propia gente"(sic) escribió Carrozza.

Nunca me voy a hacer cargo de algo que no hice y que tampoco voy a hacer, así que deja de inventar boludeces mentiroso de mierda. El que mezcles algo deportivo con algo de mi país, te deja como un estúpido atrapado en tus palabras buscando un comodín para zafar. — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) January 27, 2020

Díaz no se quedó ahí, porque ante lo cual dijo que "nunca me voy a hacer cargo de algo que no hice y que tampoco voy a hacer, así que deja de inventar boludeces mentiroso de mierda. El que mezcles algo deportivo con algo de mi país, te deja como un estúpido atrapado en tus palabras buscando un comodín para zafar".

Díaz hizo noticia por un hecho extradeportivo, porque no fue considerado para el partido de Racing ante Atlético Tucumán.