Marcelo Díaz desobedece orden de Sebastián Beccacece antes de anotar el gol del triunfo de Racing

Marcelo Díaz fue la gran figura del triunfo de Racing en el clásico ante Independiente. El chileno fue clave para aguantar el partido con nueve jugadores y anotó el gol de la victoria para la Academia. Eso sí, todo luego de no hacer caso a una orden de su técnico.

Leonel Mirada, el jugador que deja pasar la pelota para que Carepato remate libre, habló sobre el partido y reveló detalles de la jugada del gol. "Nunca me di cuenta de que el que venía atrás mío era Marcelo. Fue una milésima de segundo. Sólo vi una camiseta blanca y la dejé pasar, ja", contó a diario Olé.

"No se escuchaba nada. Le pregunté al Chelo si me había gritado y me dijo 'amigo, llegué ahí y no me daba ni para gritar", agregó.

Fue entonces que Miranda soltó que Díaz no le hizo caso a su DT. "Seba (Beccacece) me pidió que le diga al Chelo que se quede y no suba, que ataquemos Darío (Cvitanich), Walter (Montoya) y yo. El chileno ni le hizo caso. Me contestó: 'Naaa, yo no me voy a quedar. ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos para arriba!'".

Pese a que no pescó su orden, el técnico de Racing debe ser uno de los más agradecidos de lo hecho por Carepato, quien ayudó a silenciar las críticas y le permite seguir trabajando tranquilo, por lo menos, por unas semanas más.