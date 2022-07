Marcelo Allende dio fin a su paso por el Montevideo City Torque. El ex Magallanes, quien arribó a inicios de 2020 al elenco uruguayo y se inscribió con 16 goles y 23 asistencias en su paso por dicho país, se despidió este martes del club para partir al fútbol sudafricano.

El volante nacional fichará por el Mamelodi Sundowns, club de la ciudad de Pretoria, en lo que será su primer paso fuera de nuestro continente. En su despedida de Uruguay, Allende agradeció la oportunidad de debutar en copas internacionales junto a la camiseta celeste.

"Para mí es una familia, desde el primer día que llegué me cuidaron así. Totalmente agradecido con el club, la gente, los compañeros. Me topé con personas muy lindas, siempre los llevaré en mi corazón", dijo el volante en un video publicado por el club.

"Se me vienen muchas cosas lindas, haber clasificado a una copa internacional. Pude tener mi primer partido en una Copa Libertadores, estoy muy agradecido", agregó.

Por último, Allende tuvo palabras para sus compañeros. "No soy muy bueno hablando, dentro de la cancha me conocen que soy pesado y molestoso", bromeó. "Pero sin ustedes esto no hubiese sido posible", agradeció como cierre.