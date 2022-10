Marcelo Allende protagonizó una de las mayores goleadas en lo que va de la Champions League de África. Este domingo el Mamelodi Sundowns goleó por 0-7 a La Passe por la segunda ronda del torneo, en un partido donde todas las miradas se las llevó el arquero-cocinero Dave Mussard.

El mediocampista chileno fue titular y aportó con una asistencia para su equipo, en un duelo que cerraron rápidamente. De hecho, la apertura de la cuenta llegó en apenas un minuto tras un centro al área que Grant Kekana conectó de cabeza para el 0-1.

El segundo tanto llegaría con participación de Marcelo Allende, cuando a los 13' recibió un balón en el corazón del área que se le fue largo y se lo terminó cediendo a Gastón Sirino para aumentar la ventaja. El 0-3 llegaría a los 20', cuando otra pelota al punto penal fue desviada por Hiroy Jupitor para marcar en arco propio.

Parecía que el Mamelodi Sundowns tenía todo listo, pero no bajó su ritmo y fue por más. De hecho, el chileno marcó de cabeza en el 32' pero su gol fue anulado por un incomprensible fuera de juego. Eso sí, antes del descanso, en los 40', Aubrey Modiba puso el 0-4. Cuatro más tarde, otra vez Sirino aparecería para el 0-5.

La Passe no tenía respuesta alguna dentro de la cancha y terminó sufriendo incluso más. En el complemento, el equipo del mediocampista chileno alargó aún más las diferencias en el marcador para sepultar cualquier opción del rival.

En los 59' Marcelo Allende recibió un balón por la izquierda y pivoteó de cabeza, para que Sirini cediera a Sipho Mbulé y así poner el 0-6. Finalmente Sphelele Mkhulise selló todo a los 87' con un balón que tuvo solo que empujar dentro del arco para el 0-7 definitivo.

Este resultado le permite al Mamelodi Sundowns dejar la clasificación casi asegurada a la próxima ronda de la Champions League de África. La vuelta está programada para el próximo viernes 14 de octubre desde las 13:00 horas de nuestro país, donde se espera otra vez participe Dave Mussard.

Dave Mussard, el arquero-cocinero que otra vez da que hablar por su físico

Dentro de la goleada, algo que llamó la atención de los hinchas fue la presencia de Dave Mussard. El arquero se hizo conocido hace años atrás, en un partido de la selección de Seychelles por la clasificación a la Copa África de Camerún 2019.

En aquel momento, su gran físico fue motivo de discusión por ser un futbolista profesional. En aquel entonces conversó con Diario Marca, donde dejó claro que le daba lo mismo la opinión del resto sobre su estaba o no con sobrepeso.

"Estoy muy feliz, no me fijo en lo que dice la gente. Es un honor defender mi bandera. Fue un placer jugar contra grandes nombres como Musa. Me sentí presionado pero era una gran oportunidad, quería demostrar a los aficionados lo bien que puedo jugar", señaló.

Pero eso no fue lo único. Dave Mussard también aprovecha sus tiempos libres para dedicarse a otro de sus amores: la cocina. "Hay mucho trabajo en el hotel y mi jefe es el presidente del club para el que juego. Me gustaría dedicarme sólo al fútbol. Me encuentro muy bien, en forma", recalcaba en el 2019.

"Soy el conductor del propietario del Hotel Patatran. Antes era pastelero, pero hace dos años que ya no trabajo en eso", añadió.

Mamelodi Sundowns y La Passe se volverán a ver las caras el día viernes, intentando dar el golpe definitivo para avanzar a la próxima fase de la Champions League de África. Marcelo Allende buscará una nueva hazaña de la mano de su nuevo club.