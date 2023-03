La llave que Sao Paulo le ganó a Universidad Católica en la Copa Sudamericana 2022 resultó fundamental en el fichaje de Marcelino Núñez por el Norwich City. "El director deportivo me mostró las instalaciones en Brasil", confesó el talentoso futbolista chileno de 23 años.

Marcelino Núñez revela que Brasil fue clave en su fichaje por el Norwich: "Me enamoré de las instalaciones"

Marcelino Núñez hace poco dejó una obra de arte en el Norwich City. Es más, el brasileño Gabriel Sara se tomó la cabeza cuando vio la furiosa volea que el talentoso volante chileno de 23 años le clavó al Birmingham City, un rival al que ese 21 de febrero le anotó dos goles y ya le había marcado un penal a lo Panenka en una definición por la Copa de la Liga.

"Mi mayor meta con el club es clasificar a la Premier League", afirmó el ex centrocampista de Universidad Católica, quien vive su primera temporada en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Todo fue en una actividad interactiva que hicieron los Canarios, que por ahora se ubican en el 7° lugar, uno afuera de los elencos que disputan a la postemporada por el último cupo de ascenso a la élite.

Y el seleccionado chileno nacido en Colina fue el escogido para responder algunas preguntas enviadas por fanáticos de aquel equipo en las redes sociales. Una de las interrogantes que llegó a Carrow Road fue cómo se gestó su desembarco en el Viejo Continente.

"Surgió esa oportunidad con mi representante. La vimos súper bien", explicó Núñez en torno a la comunicación que tuvo con Fernando Felicevich para llevar a cabo la negociación. "También el dirigente Stuart (Webber) habló conmigo en un partido de la Copa Sudamericana en Brasil y me mostró todas las instalaciones. Me encantó, me enamoré" recordó el colinano de aquella charla con el director deportivo del Norwich City en el marco del duelo ante Sao Paulo que la UC afrontó en el segundo torneo que más relevancia tiene en el continente.

Marcelino Núñez aprende inglés: "He avanzado en las clases, entiendo más a mis compañeros"

El chileno también contó algo de su adaptación, que incluye el aprendizaje del inglés, pues cuando arribó al Reino Unido no dominaba mucho el idioma. "Estoy en clases, he ido avanzando. Voy entendiendo un poco más de las conversaciones de mis compañeros", reconoció el "26", quien toma lecciones al menos dos veces a la semana.

También contó acerca de cómo fue acostumbrarse a una nueva competencia. "Para mí es normal. Físicamente los jugadores son grandes, eso me afectó un poquito. Pero ya me he ido adaptando con los entrenamientos y mejorando cada día más en ese aspecto", sentenció Marcelino Núñez, quien además ratificó que extraña mucho a Colina y las comidas chilenas.

