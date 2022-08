Marcelino Núñez se estrenó en las redes con un penal a lo Panenka en la clasificación del Norwich en la Copa de la Liga. Dean Smith reveló que lo intentó antes y no creía que lo hiciera en la cancha.

Marcelino Núñez tuvo su estreno goleador en Inglaterra y lo hizo como todo un crack. Este martes el chileno anotó su primer gol con la camiseta del Norwich, con un penal a lo Panenka para la clasificación en la primera ronda de la Copa de la Liga.

El mediocampista ha tenido tremendas actuaciones en sus primeros partidos con su nuevo club. Y esta tarde, aportó con una verdadera joya para darle el paso a la próxima fase tras el triunfo ante el Birmingham City.

Luego del empate 2-2 en el tiempo regular, el duelo definió en la tanda de penales. Cuando estaban 2-1 y era el turno del cuarto penal del Norwich, Marcelino Núñez caminó con actitud para rematar en medio de toda la presión.

Pero como si llevara años jugando en Inglaterra, el ex volante de Universidad Católica no se achicó y sacó una locura del sombrero. Picando el balón por el centro de la portería, se matriculó con un penal a lo Panenka que sacó aplausos de todos. Incluso su técnico.

Tras el partido, Dean Smith conversó con la prensa y abordó lo hecho por el chileno. Ahí, reveló que lo había practicado antes, pero no esperaba que lo intentara en la cancha. "Tuvimos un debate al margen, porque hizo el Panenka en el entrenamiento y yo dije: "No, no lo volverá a hacer". Poco sé", reconoció.

Aunque para el entrenador de Marcelino Núñez, este tipo de jugadas solo lo motivan a esperar más del jugador. "No voy a prohibir ningún estilo sudamericano, eso es seguro", agregó a Eastern Daily Press.

¿Qué viene ahora para el Norwich de Marcelino Núñez?

Ya con la clasificación a la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra asegurada, ahora el Norwich disfruta antes de enfocarse en los próximos desafíos. En solo un par de días, los Canarios saltarán a la cancha para seguir luchando por los objetivos de esta temporada.

El día sábado 13 de agosto, el cuadro inglés visitará al Hull City desde las 10:00 horas por la tercera fecha de la Championship. En dos jornadas, suman apenas un punto, por lo que deberán buscar la forma de sumar como sea para no complicarse.