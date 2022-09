Marcelino Núñez no necesito de adaptaciones ni de nada para demostrar por qué es uno de los jugadores chilenos con mayor proyección. El volante dejó Universidad Católica para llegar a la Championship de la mano del Norwich inglés, donde ha maravillado con sus presentaciones e incluso su sonrisa.

El mediocampista ha deslumbrado con su tremendo nivel en sus primeros partidos con los Canarios, pero también ha contagiado a todos con su alegría. Incluso estando complicado con el idioma, tal como reveló uno de sus compañeros.

Tim Krul, arquero del Norwich, contó cómo ha sido interactuar con Marcelino pese a que no habla inglés, lo que ha generado momentos llenos de humor. "Núñez no habla una palabra de inglés y he tenido algunas conversaciones interesantes con él", explicó.

De hecho, el guardameta detalló una anécdota que refleja el día a día del chileno. "Fue abordado tan mal en el entrenamiento de hoy y simplemente comenzó a reírse. El día que firmó lo vi en los campos de entrenamiento y estaba muy impresionado con la forma en que se cortaba el césped".

A tal punto llega la situación que Tim Krul señaló cómo Marcelino intenta adaptarse al idioma. "Andrew Omobamidele le pidió a Núñez que le hablara en inglés y la relación entre ellos es divertida de ver porque están charlando entre ellos pero no tienen ni idea de lo que dice el otro".

Pero más allá de las risas, el arquero mostró su admiración por el ex UC. "Es un jugador tan bueno que es más fácil para él, pero cuando comenzó a hacer todos estos locos pases largos en diagonal el otro día, entró al vestuario y le dijeron algunas palabras en inglés, así que está aprendiendo rápidamente".

En esa misma línea, lo calificó como la próxima figura. "De donde venía era arena y barro. Es otra superestrella en ciernes", dijo. "Cuando ves a un nuevo jugador entrar y prosperar, levanta el espíritu de todos cuando estás ganando".

Marcelino Núñez y el Norwich quieren seguir en lo más alto de la Championship

Marcelino Núñez no quiere bajar el nivel que lo ha transformado en estrella en la Championship y espera seguir en lo más alto junto al Norwich. El equipo del chileno vuelve a la cancha este viernes para buscar el liderato del ascenso inglés.

Desde las 15:00 horas, visitan al Burnley con la misión de conseguir los tres puntos. Con 16 unidades, están en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a solo uno del líder Sheffield United.

Marcelino Núñez está brillando y con todo en su primera temporada en Europa. El Norwich parece ser el club ideal para mostrarse al mundo y así dar inicio a una carrera en dicho continenten que, como va, puede ser un éxito.