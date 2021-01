Manuel Pellegrini y la Copa del Rey: "Si no entramos con la intensidad y concentración mental necesarias pasaremos un mal rato"

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo tendrán un nuevo desafío esta semana en el fútbol español. El cuadro andaluz visita al humilde Mutilvera por la segunda ronda de la Copa del Rey, con la obligación de avanzar a la próxima ronda.

En conferencia de prensa, el Ingeniero aseguró que no ha podido recuperar a ninguna de las bajas que no estuvieron ante Sevilla: "En relación a las nueve bajas que tuvimos ante el Sevilla, mantenemos las mismas. Nadie se ha recuperado para este partido. Será una lista muy parecida a la de ante el Sevilla".

Por otro lado, el entrenador chileno analizó su rival: "Sabemos que viene de un par de divisiones más abajo. Conocemos la historia de la Copa y un equipo de menor división puede ganar a otro de mayor. Hay que entrar con la misma actitud, ganas y convencimiento que ante el UCAM. Si no entramos con la intensidad y concentración mental necesarias pasaremos un mal rato".

Otro tema que analizó Pellegrini fue sobre el mercado de pases que se abre en el fútbol europeo: "No estamos pensando ni en salidas ni en entradas. Si hay alguna oferta por algún jugador del plantel que al club le convenga se analizará. En cuanto a la entrada de algún jugador por ahora no hay ninguna intención de traer a nadie porque la realidad económica no lo permite".

El Ingeniero no habló específicamente de Claudio Bravo, pero sí dejó en claro que la convocatoria será menor que el derbi con el Sevilla: "En cuanto a los citados vamos a esperar a los test a que no haya sorpresas y la lista tiene que ser menor que en el partido pasado, sólo son 20 jugadores. Daremos la mejor lista posible para no desatender este partido, para nosotros la Copa es importante".

El encuentro entre el Multivera y el Real Betis está programado para este miércoles a las 13:00 horas de Chile en el Polideportivo Municipal de Aranguren.