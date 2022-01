Manuel Pellegrini no ha logrado ganar en La Liga en este reinicio de año, pero mantiene al Betis en la parte alta de la tabla. Sin embargo, quedó con gusto a poco tras empatar como visita ante el Rayo Vallecano, debido a que su escuadra sufrió una polémica expulsión en el primer tiempo.

"Me voy con la amargura de que un hecho puntual desequilibre un partido. Antes de tomar una decisión tan drástica, el colegiado debe ir a ver la jugada y hay que estar muy seguro. Yo creo que el jugador del Rayo va mirando hacia abajo y con la cabeza agachada", comentó el Ingeniero por la roja que el juez Muñiz Ruiz le muestra a Alex Moreno.

Sobre la jugada, en la que queda sangrando Isi, agregó que "le pido que vaya a verla (al VAR). La sangre impresionó al árbitro. No le recrimino la expulsión, pero antes de desequilibrar un partido hay que estar muy seguro", agregó.

Luego se quejó por el tanto que recibió su escuadra. "El gol del Rayo viene otra vez de una acción de falta sobre Fekir, que cómo recibe tantas se olvidan de cobrarlas. Un hecho puntual desequilibró el partido", manifestó.

De todas maneras, aplaudió lo que hizo su equipo. "He visto dos partidos en uno. Primero un partido favorable en un campo difícil y después el partido que jugamos tras la expulsión de un jugador nuestro. Once contra once estaba contento, luego once contra diez también porque seguimos aplicados e intensos", dijo Pellegrini.

Cerró tirándole las orejas al Rayo por su cancha, que estaba en mal estado. "Me parece una falta de respeto al espectáculo que un equipo de Primera tenga un césped así. La Liga no puede autorizar un campo así porque es doble la dificultad para jugar. Una Liga de este nivel, que se retransmite a todo el mundo, tiene que tener requisitos básicos para que tener campos acordes a Primera", finalizó.