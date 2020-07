Manuel Neuer le tira un palo a Ter Stegen: "¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo?"

Claro está que Alemania nunca ha tenido problemas de arqueros. Si a principios de siglo tuvimos la gran rivalidad entre dos bestias de la portería, Oliver Kahn y Jens Lehmann, ahora otros dos goleros compiten por la titularidad en la manchstaff: Manuel Neuer y Marc André ter Stegen.

Si bien Neuer corre con más ventaja por su experiencia y por ser campeón del mundo en 2014, el golero del Barcelona no se queda atrás y se ha convertido en uno de los mejores del mundo bajo los tres postes.

Sobre esto, en conversación con la revista alemana '11 Freunde', el portero del Bayern Múnich no se anduvo con chicas y le mandó un durísimo recado a su colega del Barça: "Soy el mejor. ¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo? No tengo dudas de que soy el mejor, a pesar de que ya no tengo 17 años".

En relación a la competencia con Ter Stegen y con Nübel, el golero del Schalke, Neuer sostuvo que "cuando era el número uno en el Bayern o en la selección, estás constantemente compitiendo. No cambia la situación".

Finalmente, el alemán de 34 años no piensa en el retiro por ahora: "Si el fútbol se convierte en una carga para mí, haré como Lahm; pero en estos momentos sigo teniendo el placer de seguir jugando".