Francisco Sierralta va a Old Trafford a enfrentarse a los Diablos Rojos de Cristiano Ronaldo .

Manchester United vs Watford | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo la 27° fecha de la Premier League

El Watford de Francisco Sierralta tiene una muy difícil salida en la 26° fecha de la Premier League, donde tendrá que visitar al poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo.

El equipo del chileno lo ha pasado bastante mal en su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés, debido a que se ha visto estancado en la lucha por no descender. Hoy está en el 19° lugar con 18 puntos, a 4 unidades de la salvación. Francisco Sierralta tampoco sonríe, esto porque el formado en la Universidad Católica no está siendo considerado por el nuevo entrenador Roy Hodgson. No vio minutos en la última derrota frente al Crystal Palace.

Manchester United poco a poco ha ido estabilizando una campaña que comenzó muy lejos de las expectativas. Lejos de la pelea por el título en la Premier League, se aferran a conseguir un cupo en la siguiente edición de la UEFA Champions League. Se encuentran en el 4° lugar con 46 unidades, a 17 puntos del líder Manchester City.

En su más reciente presentación, Cristiano Ronaldo y compañía visitaron al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la "Orejona". Los Diablos Rojos a pesar de ser superados en el juego en el Wanda Metropolitano, lograron conseguir un muy buen empate 1-1.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Watford?

Manchester United vs Watford juegan este sábado 26 de febrero a las 12:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Watford?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Manchester United vs Watford?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.