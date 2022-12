¿A qué hora juegan Manchester City vs Everton? Dónde ver EN VIVO la Premier League

La pelotita no para de rodar en la Premier League y nos trae un entretenido duelo en el partido que animan Manchester City vs Everton en el marco de la fecha 18. Los citizens quieren seguir sumando de a tres para no ceder en su afán de presionar al Arsenal en la cima de la clasificación, mientras los toffees buscan despegarse del fondo.

¿Cuándo juegan Manchester City vs Everton?

Los dirigidos por Pep Guardiola chocan con los toffees este sábado 31 de diciembre a las 12:00 horas de Chile en el Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Manchester, en Inglaterra.

¿Dónde ver en vivo por streaming o TV este duelo de la Premier League?

El duelo de Manchester City vs Everton no contará con transmisión televisiva en nuestro país, pero podrás verlo en vivo en Chile y toda Latinoamérica por streaming a través de la app Star+.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre ambos equipos?

La última vez que se vieron las caras fue a finales de febrero, por la fecha 27 del curso anterior del fútbol inglés, con victoria para el Manchester City por la cuenta mínima en el Goodison Park.

Phil Foden marcó el único gol del compromiso cazando un rebote en el área chica cuando corría el minuto 82.

Revisa a continuación el compacto de ese duelo:

Sus próximos rivales:

En la próxima jornada del fútbol inglés, los citizens visitan al Chelsea en Stamford Bridge, mientras los toffees reciben al Brighton en el Goodison Park.

Luego, la Premier entra en otro receso para dar paso a la tercera ronda de la FA Cup, donde ahora el Manchester City recibirá al Chelsea en el Etihad Stadium y Everton irá hasta Old Trafford para medir fuerzas con el Manchester United.

Antes de volver, los dirigidos por Pep Guardiola deberán, además, enfrentar a Southampton por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra en el St. Mary's Stadium.

Así marcha la tabla de posiciones en el fútbol inglés: