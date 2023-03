Seguramente David Beckham se frotó las manos luego de ver la eliminación del PSG de la Champions League ante Bayern Múnich. Es que el fracaso del multimillonario equipo francés es un baldazo de agua fría para Lionel Messi, que pretendía extender su bonanza tras coronarse campeón del mundo con la selección argentina.

Beckham es uno de los fundadores del Inter Miami, quizás el equipo más interesado en contar con Messi a partir de la próxima temporada. Mucho más que un Barcelona tapado de deudas y denuncias. Más encima, la MLS le dio el visto bueno a una operación "por fuera", en la que prácticamente le entregarán a Leo todo lo que pida.

Don Garber, comisionado y máxima autoridad de la liga norteamericana, reconoció en entrevista con The Athletic la necesidad de ser "flexibles" para el desembarco del Balón de Oro: "Es el jugador más especial de la historia. Es genial que haya rumores que lo vinculan a Miami. Y si sucediera, sería fantástico para la MLS, para Messi y para su familia".

Garber se reunió con Jorge Messi, padre del crack argentino, en la final de la Copa de Oro hace dos años. Y desde ese minuto que ha trascendido el fortalecimiento de sus relaciones con MLS. Ahora hay nuevos estímulos, ya que Apple TV adquirió los derechos televisivos de la liga y buscará un nombre galáctico para incrementar las suscripciones.

A esto se le suma la experiencia de Beckham, que en 2008 llegó a Los Angeles Galaxy con un contrato millonario en dólares, pero que también incluía porcentajes por la venta de camisetas y merchandising, y la opción de compra de una franquicia, que terminó siendo el Inter Miami. Así, el Spice Boy comenzó a construir su imperio en la MLS.

En ese sentido, Garber no tiene dudas de que el acuerdo de Messi debiera tener los mismos estimulos. "Como en todo, tratamos de aprovechar todas las chances. No puedo dar más detalles que eso, porque no los tenemos", reconoció el comisionado, antes de mandar al frente a Jorge Mas, dueño del Inter Miami, y Todd Durbin, vicepresidente de la MLS.

"Los equipos tienen la flexibilidad de hacer cosas únicas. MLS es una sola entidad. Si vendes algo que pertenece al colectivo, el colectivo debe aprobarlo. Entonces, lo que decida estructurar Jorge con la ayuda de Todd, si existe oportunidad de hacerlo, será por fuera", aclaró el personero.

Por eso, recordó el caso de Cristiano Ronaldo, que llegó al fútbol de Arabia Saudita a cambio de 100 millones de euros. "El mercado de fichajes está explotando de formas inimaginables. Tendremos que estructurar un trato que compense a Messi de la manera que él y su familia esperan. ¿Qué es eso? Honestamente, no lo sabemos hoy", concluyó.