David Beckham no se anda con chicas: "Honestamente, no es una opción tan difícil traer a Messi y a Cristiano Ronaldo"

La MLS suele ser el destino de la mayoría de las estrellas que queman sus últimos cartuchos en el fútbol profesional. Ahí se han retirado cracks de la talla de Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Kaká, David Villa, Didier Drogba, entre otros.

Es por esto que la idea de ver a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en el fútbol estadounidense toma fuerza. En entrevista con ESPN, David Beckham, copropietario del Inter de Miami, no descartó fichar a Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

"Para ser honesto, no es una opción tan difícil, es que con solo decir Miami, dicen OK", respondió el inglés. El ex Real Madrid cree que el atractivo de la ciudad es clave para convencer a los más destacados jugadores del mundo.

"Es una de las razones por las que elegí Miami. Fueron varias razones, obviamente es una gran ciudad, creo que hemos creado una buena base de aficionados y también entendemos que hay un gran talento en Miami y en el Sur de Florida. Creo que tenemos una gran oportunidad. Y Miami es una ciudad que atrae a los futbolistas que han estado en Europa, a grandes estrellas como la que ya tenemos, como Higuaín. Miami es una gran ciudad para las familias", explica en la entrevista.

"Cuando anunciamos Miami, enseguida se empezó a hablar de qué jugadores íbamos a traer, si a Ronaldo, o Messi, o Neymar. Quien quiera que sea, siempre van a existir esas discusiones. Pero yo no creo que sea una decisión complicada para los futbolistas, para ser honesto, porque es un gran lugar", añade Beckham.

Cabe destacar que el Inter de Miami cuenta con algunos jugadores que realizaron una gran carrera en Europa, como Gonzalo Higuaín o Blaise Matuidi, además de Phil Neville como nuevo técnico.

