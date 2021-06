Luke Shaw se cansa de las críticas mala leche de José Mourinho: "Estoy mucho en su cabeza, no me supera, yo lo superé"

En la previa del duelo más esperado de los octavos de final de la Eurocopa entre Inglaterra y Alemania, el defensa inglés Luke Shaw disparó con todo en contra del comentarista de TalkSports, José Mourinho, quién no pierde oportunidad para pegarle un palito a su ex dirigido en el Manchester United.

Resulta que Mou se la agarró con el lateral luego del triunfo de los ingleses ante República Checa, asegurando que Shaw había estado muy pobre en el juego aéreo, algo que no le gusto nada al jugador.

“No hay nada que esconder: nos llevamos mal. Claramente estoy mucho en su cabeza y él piensa mucho en mí. No sé por qué sigue adelante y quiere señalarme siempre. No siento que las jugadas a balón parado fueran tan ‘dramáticamente malas’ como él dice”, aseguró en conferencia.

Luke Shaw ha hecho una buena Euro pese a la opinión de Mou (Getty Images)

Agregando que “creo que fue un entrenador brillante, pero el pasado es el pasado. Es hora de seguir adelante y yo trato de seguir adelante pero, obviamente, él no puede”.

Shaw asume que siempre tuvieron una mala relación, pero es hora que Mourinho lo deje atrás.

“Lo que dice ahora no es nada comparado con lo que solía ser, si soy totalmente honesto. Ya lo he superado. He crecido mucho. Los tres años que pasé con él aprendí mucho. Estoy acostumbrado a que él diga cosas negativas sobre mí ahora, así que simplemente lo paso por alto”, cerró.