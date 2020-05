Luis Felipe Gallegos y su reencuentro con el fútbol en México: “Mi carrera iba para abajo hasta que conocí a Dios”

La carrera futbolística de Luis Felipe Gallegos comenzó a temprana edad en Universidad de Chile, incluso conformó el recordado plantel campeón de la Copa Sudamericana 2011. Tras ello tuvo pasos en Alemania y España, donde pasó sin pena ni gloria, hasta que llegó al fútbol mexicano, en donde se volvió a reencontrar con la actividad y llega jugando los últimos ocho años, pues ahora defiende los colores de Atlético San Luis.

En ese contexto, el mediocampista chileno habló con Deportes en Agricultura sobre la cancelación del Torneo de Clausura en México, lo importante que ha sido ese país en reencontrarse con el fútbol y sus planes para el futuro.

“Uno como jugador siempre va a querer jugar, competir, disputar partidos todos los fines de semana, pero existen prioridades. Nosotros también somos personas y también corremos riesgos, en un examen de rutina salieron 12 jugadores positivos con coronavirus, por eso me parece positivo la decisión de cancelar el Torneo de Clausura”, partió mencionando.

Sobre su regularidad en el fútbol mexicano, expresó que “en Alemania no me fue muy bien, porque me lesioné, fui a España, tuve mayor regularidad, pero no alcanzaba a explotar y tener esa madurez que quería. Cuando llego a México fue en donde me reencontré con mi nivel, me pusieron en mi posición natural y empecé a valorar otras cosas: mi mujer, mi familia, el fútbol. Mi carrera iba para abajo hasta que conocí a Dios, gracias a él y Necaxa, quienes me dieron todo el apoyo, me sentí más respaldado y pude jugar mucho mejor”.

Al ser consultado, por qué no ha recibido alguna nominación a la selección chilena, mencionó que “debe ser por algún tema deportivo, además en el mediocampo existe mucha demanda de futbolistas. En la selección debe ser la zona más poblada. Desde que llegué a México siempre he jugado al mediocampo y, por lo mismo, creo que debe ser solo por decisión técnica. Mantengo las ganas de ser parte de este nuevo proceso en la Roja”.

Finalmente, al referirse sobre sus planes a futuro, señaló que “como jugador siempre tengo la ilusión de volver a un lugar en donde no me fue bien. Un jugador siempre aspira a más, a nuevos proyectos, porque sino te quedas en tu zona de confort y eso no es bueno. Me encantaría volver a Europa, pero hay que ser realista: tengo 28 años y con esta situación del coronavirus todo es más difícil, pero mantengo la ilusión. En México igual estoy conforme, pero tengo varias opciones: seguir acá, ir a Europa un par de años o volver a Universidad de Chile”.

En la misma línea, agregó que “mi primera opción al volver a Chile es jugar en la U. Yo soy formado en la U, gané títulos y quiero volver ahí. Ahora si ellos quieren contar conmigo es otra cosa, pero para mí la U es el equipo más grande de Chile”, sentenció.

