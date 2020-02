Locura por el trovador mexicano que la rompe en redes sociales: “Eso es penal hijo de tu pinche, no mames culero”

Un cómico video se está haciendo viral en redes sociales, porque en el partido de fútbol amateur entre Rojos de Colima y Chapala FC en México está siendo muy comentado, pero no por algún gol o jugada en particular, sino por el histriónico relato.

El trovador mexicano perdió el control cuando no le cobraron un penal al equipo colimense, por una tremenda patada en el área. De hecho, el árbitro del encuentro cobró falta ofensiva desatando la locura del relator.

“¡Eso es penal, señor, eso es penal! Hijo de tu pinche madre, no mames güey, no mames culero. Perdón, pero me gana, porque soy colimense y esto me da coraje”, es parte del relato mexicano.

Sobre el partido, este terminó 2-1 favorable para Rojos de Colima. Por lo mismo, el relator puede estar tranquilo de que a pesar del no cobro penal, igual los tres puntos se quedaron en casa.