Mohamed Salah dispara contra el VAR: "No me gusta, mata el juego, mata la alegría del fútbol"

Mohamed Salah fue nuevamente la figura del Liverpool en la victoria por 3-1 sobre West Ham United por la Premier League. El delantero egipcio anotó un doblete ante los Hummers, pero no terminó el partido del todo contento.

Y es que Salah criticó abiertamente el uso del VAR porque cree que ha venido a "matar" parte de la esencia del juego. A su entender, la tecnología ha penalizado acciones en las que realmente no se saca ventaja, como los offsides milimétricos.

En conversación con Sky Sports tras el partido, el egipcio afirmó que "lo he dicho antes: no me gusta el VAR. Lo dije antes del inicio de la temporada, incluso antes. En mi opinión mata el juego, la alegría del fútbol. Aquí (en Inglaterra) también porque debe ser exactamente en la misma línea".

"Creo que en la Champions League o en otro países, le dieron al atacante más espacio; si marca (y es milimétrico), está bien para ellos. Pero aquí es exacto. No me quiero quejar, porque no quiero ser multado (risas). Mi opinión sobre el VAR es que no me gusta", añadió.