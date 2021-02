Klopp pone en duda el regreso de Van Dijk para la presente temporada: "Ningún doctor me ha dicho que hay posibilidades"

Virgil Van Dijk sufrió una terrible lesión en octubre del año pasado que lo mantiene fuera de las canchas hasta el día de hoy. En el Derbi de Merseyside, el zaguero del Liverpool chocó con el portero del Everton, Jordan Pickford, y se rompió los ligamentos de su rodilla.

Sobre esto, el entrenador de los Reds, Jurgen Klopp, fue preguntado por la posibilidad de incluir a Van Dijk en las listas de la Premier League y la Champions League que los clubes entregarán tras la conclusión del mercado de fichajes.

"Pase lo que pase, creo que tendremos espacio para Virgil en la lista de la Champions y ya está incluido en la de la Premier", señaló el alemán en conferencia de prensa.

Específicamente sobre el estado del holandés, Klopp puso en duda su regreso para la presente temporada: "Hasta el momento, ningún doctor me ha dicho que hay posibilidades de que Virgil vuelva a jugar esta temporada. No quiero decir que sea absolutamente imposible, pero no es probable".

Al Liverpool le llueve sobre mojado si hablamos de lesionados, ya que además de Van Dijk, los Reds cuentan con las bajas de larga duración en defensa de Joe Gomez y de Joel Matip, por lo que en el mercado de enero se ha visto obligado a contratar a los centrales Ben Davis y Ozan Kaba, del Preston y del Schalke 04, respectivamente.