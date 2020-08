¡Se filtró! Con este documento Lionel Messi pide su salida del Barcelona: “Espero esta difícil decisión sea tomada de la mejor manera”

Lionel Messi tiene paralizado al mundo del fútbol. Después de toda una vida, ha solicitado su salida del Fútbol Club Barcelona tras el terremoto del 8-2 en la Champions League ante el Bayern Múnich y el adiós, aún no oficializado pero que ya es un hecho, de varios de sus amigos del plantel, como Luis Suárez y el mismo Arturo Vidal.

La Pulga ya no es feliz en el Nou Camp y ahora se filtró por la cadena ESPN y también por TyC Sports en Argentina el documento, el burofax con el que Messi quiere poner fin a una relación de 20 años.

En este, dirigido al presidente Josep María Bartomeu y la junta directiva asociada, en breves dos párrafos el argentino expresa que son “motivos personales” los que lo llevan a querer cerrar por fuera la puerta del club donde llegó siendo un niño.

“Por medio de la presente carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccittini, solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disponer de esta facultad”, dice el primer párrafo.

En el segundo y final, recalca que “agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; pero motivos personales me (borrado) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”.

El burofax con el que Lionel Messi pidió su baja de Barcelona. | Foto: ESPN

¿Por qué se va Lionel Messi de Barcelona?



Los motivos para que Messi haya pedido su salida son variados, pero lisa y llanamente, el astro parece no sentirse a gusto ya en la que fue su casa toda la vida.

Si bien el nuevo DT del Barcelona, Ronald Koeman, manifestó que contaba con él, también ha dicho en incontables ocasiones que prefiere poner un jugador de 20 años a uno de 30 si tiene mejor rendimiento. Dicha justificación usó para informar que Suárez, Vidal y, seguramente, una larga lista que aún no se conoce, deberán abandonar el club.

Las reuniones en Barcelona no cesan. De hecho, desde la institución estiman que esta cláusula expiró el 10 de junio de 2020, por lo que Messi debería quedarse hasta el 30 de junio de 2021 salvo que se pague la suma de 700 millones de euros.

Desde el lado del futbolista, en tanto, recalcan que la situación global cambió el escenario y que el espíritu de la cláusula es “al final de la temporada”, la que terminó con la eliminación de la Champions.

¿Qué deparará ahora el futuro para Lionel Messi?