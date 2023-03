La selección argentina enfrentó a Panamá en el debut como campeona del mundo tras ganar la final de Qatar 2022, y fue una fiesta con Lionel Messi como maestro de ceremonias. En medio de los festejos, el 10 tuvo palabras de agradecimiento para los ex seleccionados de la Albiceleste.

Es que Argentina no la tuvo fácil para ganar su tercer Mundial, un camino que puede tener su inicio en las dos finales de Copa América perdidas ante la selección chilena en 2015 y 2016. La Albiceleste pudo conquistar la Copa América por fin en 2021 para cerrar la herida y después se adjudicaron la Finalísima 2022 ante Italia, Qatar 2022 fue la gran guinda de la torta.

En medio del recuerdo a los compañeros que aportaron en el proceso, pero que no levantaron la Copa del Mundo, Lio recordó los duelos perdidos ante Chile.

“Yo sé que hoy es un día nuestro, que es el día en el que estamos festejando los campeones. Pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir este trofeo. Lamentablemente no se nos dio antes, estuvimos muy cerquita en la Copa América y el Mundial de Brasil, pero ellos se merecen el respeto de todo el pueblo argentino porque dejaron todo por la camiseta”, dijo Messi.

Por otro lado, el 10 sostuvo que “les queremos agradecer por el cariño que venimos recibiendo. Lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo, que íbamos a hacer todo lo posible por esto”.

“En lo personal, siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes (por la gente), poder venir a mi país, Argentina, a levantar una Copa América, la Finalísima como hicimos, y la más grande, la Copa del Mundo”, complementó.

Lio Messi sentencia que “sigamos haciendo lo que estamos haciendo, disfrutemos. Estuvimos mucho tiempo para volver a ganarla. Y no sabemos cuánto va a pasar para conseguirla otra vez. Ojalá no pasa tanto tiempo, pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo. Depende de muchísimas cosas no sólo un grupo o un gran equipo, a veces por detalles no se puede conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella. Muchas gracias a todos”.