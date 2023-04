El ex defensa de Boca Juniors, Carlos Zambrano, tuvo una pelea a combos con su compañero argentino Darío Benedetto, en un partido ante Racing en 2022. Ahora, se aclara qué pasó.

Durante el duelo entre Boca Juniors y Racing por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina de 2022, dos jugadores xeneizes se fueron a los combos en el camarín.

Se trata de Carlos Zambrano y Darío Benedetto, quienes se fueron discutiendo tras el primer tiempo y, luego, cuando volvieron se les vio con moretones y heridas.

Más tarde en Boca reconocerían que hubo un altercado en los vestuarios, pero no se dieron más detalles de lo ocurrido. Pues ahora apareció un ex arquero peruano, Paco Bazán, quien reveló algunos secretos de la riña.

“¿Sabés cuándo se ganó el respeto Zambrano de sus compañeros? Cuando Benedetto no fue a entrenar dos días, Zambrano lo fue a buscar a su casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos”, dijo el ex guardameta en el prograa Erick y Gonzalo.

Otro panelista agregó: “Lo agarró en el vestuario y le metió ese arañón. Después se abrazaron”, pero Bazán aclaró: “La bronca no fue así. Discutieron en la cancha, y entraron en el túnel inflable. Se empezaron a insultar, Zambrano estaba atrás. Benedetto adelante".

"Éste voltea y lo agarra desprevenido, y ¡pum!, le mete la mano, lo durmió. Y la gente se metió, separó, ‘eh, tranquilo’, y ahí Zambrano lo arañó", añadió.

Luego, develó lo que aún se desconocía: "Pero en la semana fue a la casa, como hacen los machos, sin hacer mucha bulla, se presentó, tocó la puerta y plin, plin plin. Listo”,

“En silencio, como se tiene que hacer”, finalizó.