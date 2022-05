El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, indicó que el atacante galés, Gareth Bale, aún no se recupera totalmente de una lesión. Es su último partido con el equipo merengue en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti y el último partido de Gareth Bale en el Bernabéu: "Puede que no juegue"

Este viernes el Real Madrid juega su último partido de Liga frente al Real Betis de Manuel Pellegrini en el Santiago Bernebéu, un duelo que además significará la despedida de Gareth Bale.

El atacante galés termina contrato con el equipo merengue y el club ha decidido no renovarle, por lo que buscará nuevos rumbos, aunque incluso se especula con que cuelgue las botas.

Jonathan Barnett, su representante, anticipó hace unos días sobre su retiro: "Gareth se va del Real Madrid, pero hay que esperar a lo que haga Gales. Todo depende de si su selección se clasifica para el Mundial, entonces tomaremos una decisión, que puede variar si Gales va o no al Mundial”.

Ahora, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se refirió a lo que será el último partido del galés en el Bernabéu y valoró lo que ha aportado al club, especialmente en las Champions League ganadas.

Sin embargo, no garantizó que pueda jugar ante el Betis: "Bale se ha entrenado y todavía no está al cien por cien. Veremos si puede entrar al banquillo. Mañana tengo que dejar a dos jugadores en la grada. Puede ser que vaya al banquillo o puede que no...".

"Se le acaba el contrato, que juegue mañana o no, no es importante. Bale ha sido parte de la historia de este club. Bale se va a quedar en el recuerdo de la historia del Madrid. Ha sido importante en finales de Champions, de la Copa... Es normal que todo el mundo reconozca esto", añadió.

Ancelotti dirigirá ese partido pensando en la final de Champions: "Estoy pensando en dar minutos a los jugadores que lo necesitan. Alaba se va a entrenar con el gruop desde el lunes".

Finalmente, sobre el Liverpool, su rival el 28 de mayo, señaló: "Es verdad que ellos siguen peleando por la Premier League. Al final hemos tenido más tiempo en este partido, aunque no hemos pensado en él. Hasta el lunes, nada. Aunque lo tenemos todo preparado".