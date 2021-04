Claudio Bravo sobre la Superliga: "Primó la empatía, se solucionó de la mejor manera y no creo que tenga futuro"

Claudio Bravo fue figura en el 0-0 entre el Betis y el Athletic este miércoles en la Liga española. El chileno aguantó bien el cero, después de que los andaluces se quedaran con un hombre menos debido a la temprana expulsión de Fekir.

Tras el partido, el arquero fue consultado por la Superliga, el tema del momento. El capitán de la Roja no eludió la pregunta y así respondió: "Ha primado la empatía en este caso. Me ha tocado también estar en el otro frente, con equipos poderosos donde prima la economía, pero hay que echar la vista a la otra vereda. Son los poderosos los que tienen que tener empatía con el resto de instituciones porque son ellas las que les llevan a las competiciones, a tener fans... se solucionó de la mejor manera y no creo que tenga futuro".

A su vez, sobre el partido, señaló: "Difícil porque toca jugar gran parte del partido con un hombre menos ante un equipo físicamente poderoso, con gente muy intensa y a este nivel cuesta mucho aguantar un resultado y doblegar al otro rival si estás en desventaja, pero también sirven de aprendizaje, de no agobiarte, a sacar corazón e intensidad, son partidos que te ayudan a crecer".

"Pronto nos quedamos en desventaja ante un equipo muy físico, que suele presionar a los rivales, pero nos queda esa sensación de crecimiento. No es fácil aguantar todo el partido con esa desventaja y sacar un partido adelante. Al principio queríamos ganar los tres puntos en casa y hacernos fuertes en nuestra posición, pero el equipo dio la cara y los compañeros hicieron un esfuerzo tremendo a nivel defensivo", añadió.

Bravo valoró la actitud del equipo: "No solamente nos conformamos con meternos atrás sino que estando en desventaja buscamos la ocasión de gol, tener soluciones y buscar los tres puntos".



Finalmente, sobre su temporada en el Betis, expresó: "Estoy disfrutando de todo esto. Se me hace extraño no poder disfrutar de este magnífico estadio, de la afición que siempre está aquí y de no ver gente, la efervescencia que tienen los partidos y se me hace raro. Vine maravillado porque sabía lo que me iba a encontrar y la pandemia nos lo ha quitado. Pero a disfrutar de estos partidos e intentar ayudar al equipo".