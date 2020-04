Leonardo Gil encerrado en Arabia Saudita y sin posibilidad de volver a Argentina para estar con su familia

En un mundo golpeado por el coronavirus, el volante nacionalizado chileno, Leonardo Gil, se encuentra varado en Arabia Saudita, donde juega en el Al Ittihad.

El volante no puede volver a Argentina y le contó su drama al diario Clarín.

“El presidente del club nos dio permiso para poder retornar a nuestras casas. Estoy muy enojado por no poder volver al país, es un derecho que tengo como ciudadano. No estoy pidiendo un favor, solo un simple papel", contó el mediocampista.

Agregando que "me comuniqué con la Cancillería, me dijeron que hay que solicitar un permiso, después de siete días me dicen que no me pueden autorizar”,.

Gil está completamente solo en Arabia Saudita viviendo la cuarentena, por eso solicitó el ingreso a Argentina. “Tengo a mi papá, mis hermanos y novia allá. Los extraño y es muy difícil estar solo. Estoy despierto toda la noche porque acá hay seis horas de diferencia. Tengo una decepción muy grande”, aseguró.

El Colorado cerró su relato con una frase que te hace poner la piel de gallina: “Estoy tratando de no enloquecer”.

Con este video se despedía Leonardo Gil de #RosarioCentral. pic.twitter.com/9jpggxMmSf — Tomás Dvoretzky (en ��) (@TomasDvoretzky) December 31, 2019