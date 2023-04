Pese a que lidera la Ligue 1 con comodidad, el PSG no está teniendo la temporada que se espera de un equipo multimillonario que tiene en sus filas a jugadores como Neymar, Messi y Mbappé.

Eliminado de las copas locales y de la Champions League, ahora se enfoca en conquistar el campeonato local, lo que ni siquiera será visto como un real éxito para sus hinchas.

Antes de enfrentar al Lorient este 30 de abril, algunos jugadores del equipo se dieron el tiempo para dejar el fútbol de lado por un rato y responder un divertida encuesta en exclusiva con BolaVip de la mano deCrypto.com.



¿Tu mayor virtud?:

Leo Messi: "Qué se yo. No sé, intentarlo siempre, ponerme algo en la cabeza y no parar hasta conseguirlo".

Marquinhos: "Mi mayor cualidad es probablemente la paciencia ya perseverancia y el trabajo".

Fabián Ruiz: "Soy generoso con mi gente cercana, mi familia y mis amigos. Es una palabra que me definiría".

Los jugadores también hablaron de sus pasatiempos:

Sergio Ramos: "El tenis siempre me gustó desde pequeño, pero también la música y pintar, que también me apasiona"

Fabián Ruiz: "El pádel y se me dan bien los juegos de mesa"

Neymar: "Amigos y familia".

Messi: "Estar con la familia, tomar mate con los amigos".

Marquinhos: he tratado de hacer música pero no he podido, bailar sí, pero simple.

Y eligieron un superdoder:

Vitinha: "Ser invisible"

Ramos: "Volar"

Messi: "Ser invisible"

Marquinhos: "Ayudar a otros a ser felices y cumplir sus sueños".

