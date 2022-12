Se cerró la fase de grupos del Mundial de Qatar y dejó varias sorpresas en su desarrollo y resultados. Primero, ningún equipo logró avanzar con puntaje perfecto, lo que no sucedía desde Estados Unidos 1994, cuando aún competían sólo 24 selecciones. Segundo, sólo dos selecciones no cosecharon puntaje, lo que habla de un muy parejo certamen y, por último, las principales candidatas no mantuvieron el invicto, siendo otras las que se roban el protagonismo.

Las cinco selecciones que llegan invictas a octavos de final del Mundial de Qatar:

Países Bajos

El equipo neerlandés superó 2 a 0 a Senegal en el debut, igualó 1 a 1 con Ecuador y luego se impuso al local por 2 a 0.

Croacia

Los croatas sumaron un empate sin goles frente a Marruecos en su estreno, vencieron a Canadá 4 a 1 y cerraron sin hacerse daño con Bélgica.

Marruecos

El elenco marroquí no se saco diferencias con Croacia y le ganó a Bélgica 2 a 0 y a Canadá 2 a 1.

Inglaterra

Los Tres Leones consiguieron un triunfo sobre Irán por 6 a 2 en el debut, igualaron sin goles frente a Estados Unidos y después superaron a Gales por 3 a 0.

Estados Unidos

Stars and Stripes sumó un empate 1 a 1 frente a Gales y un 0 a 0 ante Inglaterra para cerrar venciéndo a Irán por la cuenta mínima.

