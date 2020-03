Las confesiones de Zlatan: “Quería ser como Ronaldo" y "Guardiola no tiene huevos, te cagas delante de Mourinho"

Hablar de Zlatan Ibrahimovic es hablar de una persona que puede generar amor, admiración o, a la vez, odio y repudio por su personalidad. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que sea considerado uno de los mejores delanteros en la historia del mundo.

En ese sentido, el diario Marca de España realizó un artículo titulado: “Las confesiones más tremendas de Ibrahimovic: el compañero que casi le mata, la filosofía de Guardiola que tanta odiaba”, en el que destacan sabrosas anécdotas durante su carrera futbolística que pasamos a revisar.

Su ídolo de toda la vida. “Quería ser como Ronaldo, todo lo que hacía te impresionaba. Podía hacer una cosa muy difícil y convertirla en magia. No había un jugador como él antes y no tenemos un jugador como él ahora”, fueron las palabras de artillero.

Su paso en el Ajax. En su autobiografía confesó que Mido, un compañero de equipo, casi lo mata un día en el vestuario por no negarle el saludo cuando el egipcio fue sustituido en un partido ante PSG. “Entró al vestuario y nos llamó miserables cabrones y yo le dije que el único cabrón que había era él”.

El egipcio no toleró la respuesta y le tiró una tijera que el sueco alcanzó a esquivar. “Se volvió completamente loco. Las tijeras pasaron rozando mi cabeza y se estrellaron contra la pared provocando una grieta”, mencionó.

Van der Vaart y su salida de Ajax. En 2005 Ibrahimovic fue vendido a Juventus. Uno de los motivos de su partida era la relación con el capitán del equipo, Van der Vaart. La relación entre ambos se rompió en un amistoso entre Suecia y Holanda, pues Zlatan le hizo una falta que lesionó a su compañero de equipo. Tras varios días el artillero sueco se enteró que su capitán estaba hablando de él a sus espaldas, situación que no toleró y lo encaró.

“No me agradas, no me agradas como capitán. No te lesioné a propósito y lo sabes… Si vuelves a acusarme otra vez te romperé las dos piernas y, esta vez, sí será a propósito”, le dijo Zlatan.

Barcelona y Guardiola. “Mi problema en el Barcelona fue un hombre, el filósofo. Me encontré en una situación donde el entrenador no me hablaba y eso fue algo nuevo para mí y no sé qué pasó. Hoy todavía no sé cual era el problema (…) Los primeros seis meses todo era excepcional y algo sucedió. Todavía estoy esperando la respuesta… un par de meses después de año nuevo, Guardiola no me habló nunca más”.

Ante esa situación el goleador no aguantó más y lo encaró duramente por esa situación. “No tienes huevos. Te cagas delante de Mourinho ¡vete a la mierda! (…) Después, de enfrentarnos, Guardiola se escondía de mí, era un cobarde. Esperaba que pasara yo antes de salir del vestuario. Como técnico es un fenómeno, pero como hombre…”

Pero no se queda solo en eso y agregó que “mi problema en el Barcelona fue el filósofo. Me sacrificó por Messi y no tuvo el valor de decírmelo. Su discurso filosófico es una mierda para los avanzados”, dijo.

Mourinho es de verdad, es como yo. La relación con el DT portugués es muy buena. De hecho, compartieron en Inter de Milán y Manchester United. “Podría salir a matar por él. Mou siempre ha asumido retos difíciles, mientras que Guardiola los evita. Mourinho no necesita jugar un papel, el otro quiere ser perfecto”.

Finalmente, la última anécdota para destacar es su paso por el París Saint-Germain, donde el delantero no quería ir a jugar. “No conozco a ningún jugador de la liga francesa, peros todos ellos saben quién soy yo (…) Llegué como un rey y me marcho como una leyenda”, sentencian en el artículo.