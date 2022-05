Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, comentó este lunes la situación que se vive en su país por la denuncia que Chile hizo sobre la nacionalidad de Byron Castillo, que busca quitarle puntos a los del Guayas para sumárselos a la Roja.

Al respecto, el dirigente de Ecuafútbol comentó que "la FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Entonces si usted le consulta a FIFA si puede o no puede jugar, te dirá 'si es ecuatoriano puede jugar, si no seguramente no'".

Agrega Egas que "quien determina eso son las autoridades locales Distintoo sería el que un documento oficial hubiese sido forjado para esto".

También añade que "nosotros tomamos todas las precauciones del caso, hubo una discusión en el país de por qué no se convocaba al jugador previo a la resolución de su caso por la vía judicial".

Por lo mismo mantiene firme su postura. "Son las autoridades locales y competentes las que determinaron en un momento, en junio o julio del año pasado, que el jugador podía ser inscrito como ecuatoriano, tras el proceso de análisis sobre posibles irregularidades con su documentación".

"Entonces nos sentimos tranquilos, hemos obrado en nombre de la Federación respetando absolutamente todo. De hecho nos tomamos un tiempo antes de convocarlo. Parece no haber otra documentación que la que ya conocemos hace varios años en el país, que fue analizada por el Registro Civil y autoridad competente, la que terminó de manera favorable para el jugador", sostuvo Egas.

Finalmente comentó que "no hemos sido notificados de ningún expediente, todo lo que conocemos es por la prensa chilena. Seguramente tendremos que presentar argumentación, pero estamos tranquilos de lo actuado y lo que hemos analizado con nuestros abogados sobre la denuncia de la Federación Chilena".

CAMBIO DE DISCURSO

En marzo de 2021 Egas dialogó con ECDF 7/10 de Ecuador sobre una posible convocatoria de Castillo a la selección. "Debemos ser absolutamente prudentes con lo que hacemos en un caso como este. Más allá de lo que pueda dictaminar un juez o no, la Federación tiene la potestad absoluta de determinar qué casos son idóneos para la sección nacional y qué casos no".

Luego manifestó que "la Federación debe cuidar mucho su nombre, cuidar su prestigio y el de la selección ecuatoriana de fútbol", dejando en claro que el tema siempre ha sido muy complejo en Ecuador.