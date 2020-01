La queja de Jean Meneses en México: "Los rivales salen con la instrucción de cortarnos y el árbitro se presta para eso"

En la previa del duelo de "hermanos" entre León y Pachuca, catalogado así por ser ambos clubes del mismo dueño, Jean Meneses lanzó una ácida crítica a los árbitros que dejan pegar en el fútbol mexicano.

"Creo que los rivales salen con instrucciones de pegar, de cortarnos las jugadas y el árbitro se presta para esto. Eso nos complica, no nos deja hacer nuestro partido", señaló en conferencia de prensa.

Además, Takeshi no tuvo problemas en reconocer que "el León es el mejor equipo que juega en México, eso está claro desde hace tiempo y solo nos pueden frenar así".

Específicamente, las quejas del chileno vienen del partido contra el Santos, donde cayeron por 3-2: "Esperemos que se tomen medidas contra el árbitro (Fernando Guerrero), porque nos perjudicó, esto no puede seguir ocurriendo. El VAR está para ayudar, para corregir y esta vez no fue así. No pueden seguir ocurriendo este tipo de cosas".

Finalmente, sobre el duelo de "hermanos", Meneses señaló que "no importa que el dueño (Grupo Pachuca) sea el mismo, vamos a salir a ganar. Son tres puntos que nos interesan mucho".