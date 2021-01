La lección de humildad de Jürgen Klopp a un juvenil con un Rolex y un Mercedes

El paso del tiempo sólo hace engrandecer la imagen que ha forjado Jürgen Klopp, el todocampeón director técnico del Liverpool. De hecho, una nueva anécdota revelada en Rusia representa al entrenador alemán en toda su dimensión.

El relato pertenece a Dejan Lovren, que hoy milita en el Zenit de San Petersburgo y fue entrevistado por la prensa eslava, donde recordó un momento que vivió con Kloppo durante su paso por el fútbol inglés.

El defensor croata lamenta la situación actual de los jóvenes en el fútbol. "En el fútbol moderno ya no hay jugadores jóvenes que limpien los zapatos o lleven el agua, porque ahora hay gente especialmente entrenada para eso y no creo que sea bueno. Los jóvenes deben aprender las formas del fútbol lo antes posible, la forma en que funciona desde adentro", explica.

Y le echa la culpa a las redes sociales. "Instagram, Facebook y todo eso. Lo borraría todo y me concentraría en cosas reales. Pero esto no es tan fácil de hacer para las generaciones más jóvenes. Todas estas estúpidas plataformas y cosas requieren mucho tiempo y atención y hacen que una persona no se concentre en su fútbol", sentencia Lovren.

Pero el mejor pasaje del croata fue para referirse a quien fuera su entrenador en el Liverpool. "Te contaré una pequeña historia. En 2017, en el primer día de entrenamiento de pretemporada con el Liverpool, un jugador de 18 años, que no nombraré, llegó a entrenar en un Mercedes con un Rolex dorado en la muñeca", introduce.

Todo bien hasta que se encontró con Jürgen Klopp, escena que recrea el mismo Lovren.

- ¿En qué auto viniste aquí?

- En un Mercedes

- ¿Qué es eso en tu muñeca?

- Un Rolex

- ¿Cuántos partidos ha jugado con el primer equipo?

- Ninguno

Jürgen Klopp ha sido uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno. Foto: Getty Images

"¿Cómo termina la historia? Al día siguiente el joven llegó sin reloj y en un automóvil normal", completa Lovren, en una anécdota que pinta de buena manera cuáles son las prioridades que debe tener un futbolista que hace sus primeras armas en el profesionalismo.

Klopp no lo ha pasado bien en los últimos días. Liverpool cayó sorpresivamente este jueves ante el Burnley y perdió la oportunidad de acercarse al líder de la Premier League, Manchester United.

Sin embargo, los Reds esperan tener su revancha este domingo, cuando se enfrenten precisamente al equipo de Ole Gunnar Solskjaer en la cuarta ronda de la Copa FA.