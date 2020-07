Jurgen Klopp le carga la Bip a Pep Guardiola: "Es el mejor entrenador de nuestra era"

Jurgen Klopp hizo historia al ganar la Premier League con el Liverpool tras 30 años, pero pese al éxito el estratega alemán no se marea con los elogios, y no tuvo inconvenientes en asegurar que Josep Guardiola es el mejor entrenador de nuestra época.

En conversación con Premier League Breakfast, el vigente campeón de la liga inglesa junto a los reds alabó a su colega español

"No tengo ningún problema en admitir, mi opinión 100% honesta, de que (Guardiola) es el mejor entrenador de nuestra era", reveló Klopp.

Jurgen Klopp entregó una enorme lección de humildad con sus declaraciones, ya que además aseguró que reconocer los méritos de Guardiola no socava su autoestima:

"Eso no es problema para mí. Eso no me cuesta confianza o lo que sea", dijo el estratega alemán.