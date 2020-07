La "humildad" de Cristiano Ronaldo tras romper una nueva marca en la historia del fútbol: "Acostumbré a la gente a batir récords"

Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y lo demostró una vez más este lunes, al ser vital en la victoria de Juventus ante Lazio.

Con los dos goles que le hizo al elenco romano el portugués rompió una nueva marca, porque sumando sus dos temporadas en la Vecchia Signora, llegó a los 50 tantos en la Serie A, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en llegar al menos a esa marca en tres grandes ligas, sumando sus pasos por Manchester United y Real Madrid.

Tras el juego ante los romanos el luso habló, y sin falsa modestia, lanzó declaraciones que ya están dando la vuelta al mundo.

"Sabíamos que era un partido muy difícil, teníamos una gran oportunidad. Jugamos bien, tenemos una buena ventaja", dijo sobre el lance ante Lazio a Sky Sport, hasta ahí, todo normal.

"Acostumbré a la gente a batir récords en una competición u otra"

Pero al ser consultado sobre su marca indicó que "los récords siempre son importantes, acostumbré a la gente a batir récords en una competición u otra".

Cristiano Ronaldo no para de celebrar con Juventus - Getty

Eso no fue todo, porque el ex Sporting de Lisboa agregó que" los récords vienen de forma natural”, aunque tras ello insistió en que "lo más importante no son los récords, son las victorias del equipo, que está luchando hasta el final".

A sus 35 años Cristiano Ronaldo sigue en un nivel top y mantiene sus grandes presentaciones, ahora con la camiseta de Juventus.