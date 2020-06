La espectacular historia de Waldo Ponce con Zlatan Ibrahimovic de su desconocido paso por Ajax: "Es enojón el hombre, me pegó una patada descarada en la rodilla sin asco"

Waldo Ponce tuvo una gran carrera, jugando en Chile, Alemania, España, México y Argentina, pero a esos lugares se pudo sumar Países Bajos, pero finalmente el ex defensor central no pudo firmar en Ajax.

El formado en Universidad de Chile, cuando aún era un juvenil, tuvo una prueba en el potente cuadro neerlandés, donde estuvo a un paso de jugar de manera profesional, pero la alta suma de su pase según su representante, no le permitió dar el paso.

Pero en su estadía en Amsterdam compartió con los mejores, porque en diálogo con RedGol, Ponce contó que incluso vivió una gran anécdota con Zlatan Ibrahimovic, que en esos años jugaba sus primeros partidos con la camiseta albirroja.

"Entrené con el plantel, pude compartir con ellos. Estuve una semana con el equipo reserva y otra semana con el equipo titular de Ajax, donde estaban todos los cracks", señaló en primera instancia el mundialista de Sudáfrica 2010.

Luego sobre el sueco partió diciendo que "tengo una anécdota con Zlatan. Yo siempre muestro una cicatriz que tengo en la rodilla y digo que esa patada me la pegó Zlatan".

"Pasa que nos tocó hacer fútbol con el plantel, y claramente yo me estaba jugando toda la opción, jugándome la vida, y viste que Zlatan es medio enojón el hombre, es medio especial, entonces cada vez que llegaba la pelota lo iba a marcar de una, lo pasé a llevar en alguna jugada, y de repente hay una jugada donde controlo, quedé de frente a él, viene, y me pone una patada pero descarada en la rodilla, sin asco, y yo me quedo en el piso, me veo y tenía un corte de como tres a cuatro centímetros. Me subí la media, digo que no pasa nada, en ese tiempo era de fierro, pero me sangraba mucho la rodilla. El kinesiólogo me dijo que no podía seguir jugando, pero yo le decía que no tenía nada, la sangre me corría por la media", recordó Ponce de su prueba en Ajax.