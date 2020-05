Waldo Ponce echa la historia a la basura y confirma que odia su eterno apodo: "Nunca me gustó que me dijeran Waldini"

Los apodos son pan de cada día en el fútbol, casi todos los jugadores lo tienen, y a veces la gente los recuerda más por su mote que por su nombre. Ese es el caso de Waldo Ponce, conocido popularmente como Waldini.

Pero hay una historia detrás, y el ex defensa central de Universidad de Chile y la Roja contó a RedGol que jamás le gusto ese apodo, el cual se lo pusieron en las divisiones inferiores de los azules.

"De partida es un apodo que nunca me gustó, nunca fue de mi devoción… en alguna radio me decían Emperador, que ese apodo igual me gustaba y me pasaba un poco más de rollo, porque ser Emperador es bacán", dijo en primera instancia Ponce.

Luego contó cómo nació todo: "este apodo me lo puso el profe Walo (Miguez), me dijo ‘tú Waldito tienes el físico parecido a Paolo Maldini cuando empezó a jugar, eres flacachunto, pelo medio largo con rulos, así que te vamos a poner Waldini’, por el supuesto parecido físico, yo quería que me compararan como jugaba Maldini, no por lo físico, aunque tiene una gran facha".

Waldo Ponce marcando a Karim Benzema en un amistoso entre Chile y Francia - Getty

"Al final no sé qué periodista escuchó o el profe Walo le contó, y ahí quedé para siempre como Waldini, para todo, incluso todavía algunos compañeros me dicen Waldini, mucha gente en realidad", complementó.

Por último, el ex Cruz Azul contó que todos lo dicen así, hasta el día de hoy, así que no tuvo otra cosa más que acostumbrarse.

"Aunque nunca me gustó, me tuve que acostumbrar. Incluso en algunos medios, diarios, yo les decía ‘por favor no me pongan más Waldini, pero ponían que yo les decía no me digas Waldini’, así que quedé marcado para siempre con ese apodo", cerró.