Waldo Ponce cuenta la firme de su frustrado arribo a Colo Colo: "Los escuché por respeto, yo soy de la U"

Uno de los mejores defensas de Universidad de Chile en los últimos años es Waldo Ponce, quien hace pocos días contó que tuvo la opción de llegar al archirrival, Colo Colo, instancia que no prosperó.

El ex zaguero central conversó con RedGol, donde aprovechó de revivir esa historia, señalando que él le pidió a su padre que escuchara la oferta alba sólo por un tema de respeto.

"En el tiempo en que la U estaba en quiebra yo tenía la suerte de ser el capitán, y el Bichi (Claudio Borghi) me quería en Colo Colo. A mi padre, que en ese tiempo era como mi representante, le dije ‘anda a juntarte con ellos por respeto, pero yo no me voy a ir a Colo Colo’, era independiente de lo que me podían ofrecer, porque yo soy de la U", sostuvo con firmeza Ponce.