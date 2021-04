La dura confesión de Chicharito Hernández: "La temporada pasada estuvo de la chingada para mi, pero no he renunciado a la selección mexicana"

No lo ha pasado bien Javier Chicharito Hernández desde que llegó a la MLS para defender la camiseta de Los Ángeles Galaxy, donde apenas ha marcado un gol, llenándose de críticas y cuestionamientos por su pobre rendimiento.

En todo caso, el ex Manchester United y Real Madrid, tiene la suficiente autocrítica para entender que tuvo una pésima temporada, pero, avisa que está lejos de renuncir a la selección mexicana, donde Gerardo Martino no lo tienen en cuenta.

"La temporada pasada estuvo de la chingada para mí, fue muy mala, a lo mejor la gente se queda con esto, pero también es como siempre y parte del show", confesó en entrevista a TUDN.

En esa misma línea, agregó que "han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron y no lo digo por el entrenador (Gerardo Martino) en sí, lo digo en general".

Chicharito además aclara que no ha renunciado a la selección mexicana y que jamás lo hará incluso.

"Yo no me he retirado de la selección. El día que no quiera ir me voy a retirar... lo llevo diciendo, yo hasta el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir", cerró.