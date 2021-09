Chicharito Hernández picadísimo por no ser citado en México: "Es un plus. Si se da bienvenido y si no que la vida siga"

Javier Hernández es uno de los jugadores más históricos de la selección de México, sin embargo, en los últimos años ha sido uno de los grandes ausentes del elenco de Gerardo Martino.

La falta de gol de los aztecas es precisamente la razón por la que muchos piden a gritos a Chicharito en el combinado de su país, pero el Tata simplemente no ha dado su brazo a torcer, pese a que el artillero tuvo un buen arranque esta temporada en la MLS.

Hernández regresó a las canchas en Estados Unidos este fin de semana, luego de superar una dura lesión que lo mantuvo dos meses sin poder sumar minutos con los Angeles Galaxy.

En ese contexto, el mexicano decidió acabar con el silencio y en conferencia de prensa virtual referirse de una vez por todas a su ausencia del elenco comandado por Martino.

"Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la selección es es un plus y un extra a tu trabajo, si se da bienvenido sea y si no, que la vida siga", lanzó Chicharito.

"Como todo fanático mexicano siempre le vamos a desear lo mejor, que le vaya de la mejor manera.Tengo ya muchísimo tiempo sin ir, siempre he tratado de hacerlo de la mejor manera, de lo que me toque a mí como futbolista y ya de ahí veremos que vaya sucediendo poco a poco porque esa situación no está en mis manos", comentó.

El goleador complementó que "hay una palabra fundamental que es la responsabilidad. Comparándome el año pasado con ahora, solo quiero plasmarla en los entrenamientos, en mi vida, quiero crear la vida que me merezco porque no depende de nadie más cuando las cosas van bien o mal".

En cuanto al eterno debate en México de su no llamado a la selección, Hernández confesó que "no sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocadisimo en mi vida, en mi rutina y proyectos que tengo fuera de mi profesión".

Por último, Chicharito dio vuelta a página y aseguró que por lo pronto sólo quiere enfocarse en triunfar en la MLS junto a LA Galaxy.

"Nunca he jugado para hacer goles y llevarme los títulos personales. De nada me serviría quedar campeón goleador y después quedar eliminados en Playoffs. Preferiría cambiar eso para conseguir la sexta estrella de esta institución", cerró.