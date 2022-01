Barcelona tiene 17 bajas de cara al primer partido por La Liga de este 2022, frente a Mallorca, afectado principalmente por nueve casos positivos de Covid-19. El entrenador Xavi Hernández lamentó que no se haya aplazado.

Xavi lamenta todas las bajas por Covid y se queja de jugar: "No entiendo que no se aplace"

La situación de Barcelona está lejos de ser envidiable de cara al primer partido de La Liga en 2022 en el que enfrentará a Mallorca con la gran dificultad de tener 17 bajas en total, condicionados por los nueve casos positivos de Covid-19 que le negará tener a gran parte de su plantel a disposición.

Dani Alves, Clement Lenglet, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembélé, Gavi, Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde son los contagiados en la entidad azulgrana. A ellos se suman los lesionados Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati y Memphis Depay; además del suspendido Sergio Busquets y Ferrán Torres quien aún no está inscrito. Entre tanto, Yusuf Demir tiene permiso especial por estar negociando su salida.

Es por eso que el entrenador Xavi Hernández lamentó que la realización del compromiso se mantenga en pie. "No sé los motivos por los que se juega. Estamos para acatar normas, pero hay 17-18 bajas. Es un partido descafeinado, es una situación límite, para el Mallorca y para nosotros", afirmó en conferencia de prensa.

El exjugador culé fue enfático en su molestia de tener que disputar el partido pese a las complicadas circunstancias. "Puede haber más bajas, ahora estamos haciendo más tests. No lo entiendo. No entiendo que no se aplace", puntualizó.

Xavi también se refirió a lo que sucede con Dembélé y su renovación por renovar el contrato con Barcelona. "Las negociaciones son difíciles. Está en proceso. Soy optimista. Los agentes no entienden la situación. He vuelto a hablar con él, y veremos. No estoy decepcionado. Las posturas están lejos, pero ojalá se quede. Es un futbolista que marca la diferencia, puede ser uno de los mejores en su posición".