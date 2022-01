Este 2 de enero vuelve a rodar la pelota en el fútbol español tras el receso por las fiestas de fin de año. En ese sentido el DT argentino Eduardo Coudet confesó este sábado en conferencia de prensa que tiene una gran admiración por el técnico chileno Manuel Pellegrini del Real Betis.

En la previa del duelo entre ambos entrenadores por una nueva fecha de La Liga el ex entrenador de Inter de Porto Alegre se rindió ante el Ingeniero y la mística que le genera enfrentarl, debido a que nunca lo ha podido derrotar como entrenador del Celta de Vigo.

"Es un gran amigo, tanto él como su ayudante. Es un partido distinto para mí. No quiero jugar donde estén ellos, no me gusta cruzarme en sus caminos, pero se dio así", lanzó en primera instancia el ex futbolista.

"Hemos jugado dos buenos partidos contra su Betis y ellos han ganado, pero no tengo una deuda ni mucho menos", aseguró el trasandino que espera sumar una victoria para escalar en la tablade posiciones donde marchan decimocuartos con 20 puntos.

También se deshizo en elogios para el trabajo que está realizando el chileno en le banquillo Bético. "Viene haciendo las cosas muy bien", aunque de igual manera está confiado en que su equipo está preparado para el desafío y sumar de a tres. "Venimos ofreciendo un rendimiento parejo tanto en casa como fuera", complementó el Chacho.

Cabe destacar que esta admiración por Manuel Pellegrini, nace desde los tiempos como jugador de Eduardo Coudet, ya que fue pupilo del estratega criollo en su estadía en River Plate en la temporada 2003 donde fueron campeónes.

El partido entre Real Betis ante Celta de Vigo está programado para este domingo a las 14:30 hora de Chile en el estadio Benito Villamarin por la fecha 19 de la liga española.