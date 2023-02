Muy discretas han sido las últimas semanas de Paris Saint Germain, que en la Copa de Francia quedó eliminado con el Olympique de Marsella y en la Ligue 1 sufrieron derrotas y empates que no le permitieron arrancarse en la cima el campeonato.

Esto coincidió con la lesión de Kylian Mbappé, quien encendió las alarmas de cara al encuentro de este martes ante Bayern Munich, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League, que se jugará en el Parque de los Príncipes de París.

El crack francés dio un respiro a los fanáticos, al entrenarse de manera normal, al igual que Lionel Messi, quien también estaba algo magullado. Los dos saltaron al césped del campo de entrenamiento para preparar con el grupo una eliminatoria fundamental, pues el objetivo número 1 de la temporada es ganar este trofeo.

Mbappé se lesionó el 1 de febrero frente al Montpellier y parecía descartado después de que el PSG hablara de una "lesión muscular en el muslo izquierdo, a la altura del bíceps femoral". Esta lo dejaría "tres semanas de baja", aunque finalmente sanó antes de lo presupuestado.

De hecho Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Munich, confesó hace algunos días que no compraba el cuento del elenco francés. "No creo que vaya a ser baja, creo que no se sabe exactamente cómo es su lesión. Lo que dice el parte médico no es muy claro, son vaguedades", enfatizó.

Luego se explayó con que "podrían estar jugando al póquer y no declarar la lesión exacta, pero también podrían estar jugando al póquer y decir que está fuera pero que no esté fuera", dejando en claro que el caramelo no lo agarró.

El encuentro se disputará este martes desde las 17 horas de Chile, mientras que la revancha está pactada en el Allianz Arena de Munich para el 8 de marzo.