El ex futbolista argentino, Kun Agüero, sufrió una arritmia mientras conversaba en un programa en vivo de Twitch con el comunicador Ibai Llanos.

El ex delantero argentino, Sergio Agüero, vivió un complicado momento al sufrir una arritmia cardíaca en un programa en vivo a través de Twitch.

El ex Manchester City conversaba con el comunicador Ibai Llanos, pero tuvo que detener su speech para tocarse el pecho unos segundos.

"¿Qué pasa, tío?", le preguntó Ibai al Kun cuando vio el gesto. Y Agüero respondió: "Creo que acabo de sufrir una mini-arritmia".

"¿Quieres que nos vayamos al médico?", le consultó el streamer. "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", le aclaró el argentino.

Recordar que el Kun Agüero sufrió una arritmia en octubre de 2021 en un partido del Barcelona frente al Alavés por lo que tuvo que salir de la cancha.

Tras ser sometido a pruebas por un cardiólogo, se determinó que el delantero debía abandonar la actividad profesional para evitar riesgos.

Desde ese episodio se ha visto al Kun muy activo en redes sociales y uniéndose a los comentarios de torneos como la Kings League.