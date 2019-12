Keylor Navas recuerda su salida del Real Madrid: "Hay cosas que no sé por qué pasan, pero pasan y hay que afrontarlas”

En conversación con El Chiringuito, el arquero del PSG Keylor Navas recordó su glorioso paso por el Real Madrid.

“Desde pequeño sabía que quería jugar ahí. Le dije sí al Madrid en su momento y no sabía ni cuál era mi contrato. Siempre pensaba 'Cuando llegue y me contrate un equipo grande, ¿qué voy a hacer? ¿Gritar, llorar, brincar?'. Cuando me lo dijeron estaba en una cama y ni salté, ni brinqué, ni lloré. ¡No hice nada! Quise hacer todo y no pude hacer nada. ”, aseguró el portero.

Consultado por su traumática salida del Madrid, Navas asegura que no está resentido. “Para mí eso ya es pasado. Siempre trato de quedarme con las cosas buenas. Con Zidane tengo experiencias muy buenas, fue el entrenador con el que ganamos todo, con el que yo disfruté muchísimo, me defendió muchísimas veces. Me enseñaron a ser agradecido y quiero agradecerle la confianza que tuvo en mí en aquel momento. Hay cosas que no sé por qué pasan, pero pasan y hay que afrontarlas”, afirmó el portero.

Sobre su vuelta al Bernabeú en el partido de Champions League, Navas confiesa que “Intenté vivirlo con naturalidad. Es raro... Uno ya tiene muchas costumbres y no ha pasado mucho tiempo desde que me fui de Madrid. Cuando hicimos el reconocimiento fui caminando y empecé a saludar a los que estaban ahí".

Para el final, el costarricense tuvo palabras para la afición del Real Madrid que le dedicó canticos en el partido que enfrentó a los merengues con el PSG. “Se lo agradezco mucho. Fue como una sensación conocida, como que ya lo había vivido antes. Fue muy bonito. Estaré eternamente agradecido con toda la gente que creyó en mí. Tuve mis errores y la gente me apoyó y en mis momentos buenos recuerdo cuando nos llamaban uno por uno, siempre me mostraron un cariño que se lo voy a guardar siempre”, cerró.